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Кистяковский Петр Юльевич
Кистяковский Петр Юльевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1901
Пол
Мужской
Отец
Кистяковский Юлий Александрович
1872 г.р.
Мать
Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1901
Отец:
Кистяковский Юлий Александрович
Мать:
Кистяковская Вера Альбертовна
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