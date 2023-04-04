Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кистяковский Игорь Юльевич
Кистяковский Игорь Юльевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Пол
Мужской
Отец
Кистяковский Юлий Александрович
1872 г.р.
Мать
Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Кистяковский Юлий Александрович
Мать:
Кистяковская Вера Альбертовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь