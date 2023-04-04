Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

15.03.1850

Дата смерти

25.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1850

Отец: Розенталь Шмерко (Сергей)

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловейчик Альберт Лазарь

Рождение ребёнка
18.03.1870

Сын: Соловейчик Михаил Альбертович

Отец ребёнка: Соловейчик Альберт Лазарь

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.06.1873

Дочь: Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна

Отец ребёнка: Соловейчик Альберт Лазарь

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.09.1879

Дочь: Лунц (Соловейчик) Эмма Альбертовна

Отец ребёнка: Соловейчик Альберт Лазарь

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.01.1937

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