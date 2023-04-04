Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1850
Дата смерти25.01.1937
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1850
Отец: Розенталь Шмерко (Сергей)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1870
Сын: Соловейчик Михаил Альбертович
Отец ребёнка: Соловейчик Альберт Лазарь
Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.06.1873
Дочь: Кистяковская (Соловейчик) Вера Альбертовна
Отец ребёнка: Соловейчик Альберт Лазарь
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.09.1879
Дочь: Лунц (Соловейчик) Эмма Альбертовна
Отец ребёнка: Соловейчик Альберт Лазарь
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.01.1937