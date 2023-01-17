город Кременчуг, город Кременчуг, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кременчуг

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Города
7КРЕМЕНЧУГ. Уездный (с посадом КРЮКОВЫМ) (*). Принадлежащие к городу Кременчугу и состоящие в ведомстве Городской Полиции: предместье Грачовка и пригородные слободы: Солда Показать все На лев. берегу р. Днепра.1413113½169497239536Церквей: православных 7, единоверческих 3. Лютеранский молитвенный дом 1. Еврейских: синагога 1, молитвенных школ 5. Училищ: уездное, приходских 3, еврейское, женских пан Показать все
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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17742Кременчукмістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр районуміська рада Кременчуцька
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