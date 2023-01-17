Кременчуг
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7КРЕМЕНЧУГ. Уездный (с посадом КРЮКОВЫМ) (*). Принадлежащие к городу Кременчугу и состоящие в ведомстве Городской Полиции: предместье Грачовка и пригородные слободы: Солда Показать все На лев. берегу р. Днепра.1413113½169497239536Церквей: православных 7, единоверческих 3. Лютеранский молитвенный дом 1. Еврейских: синагога 1, молитвенных школ 5. Училищ: уездное, приходских 3, еврейское, женских пан Показать всеПоказать скан
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17742Кременчукмістомісто обласного підпорядкування, центр міської ради, центр районуміська рада Кременчуцька