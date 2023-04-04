Лунц (Соловейчик) Эмма Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунц (Соловейчик) Эмма Альбертовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.09.1879

Дата смерти

После 10.02.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1879

Отец: Соловейчик Альберт Лазарь

Мать: Соловейчик (Розенталь) Екатерина Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунц Максим (Меер Лейбович)

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1900

Дочь: Португалова (Лунц) Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Лунц Максим (Меер Лейбович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.09.1901

Сын: Лунц Альберт Максимович

Отец ребёнка: Лунц Максим (Меер Лейбович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 10.02.1944

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