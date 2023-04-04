Лунц (Соловейчик) Эмма Альбертовна
Место рождения
Дата рождения22.09.1879
Дата смертиПосле 10.02.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1900
Дочь: Португалова (Лунц) Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Лунц Максим (Меер Лейбович)
Рождение ребёнка
19.09.1901
Отец ребёнка: Лунц Максим (Меер Лейбович)
Смерть
После 10.02.1944