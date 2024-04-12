Португалова (Лунц) Екатерина Максимовна
Место рождения
Дата рождения28.04.1900
Дата смертиПосле 02.09.1942
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1900
Отец: Лунц Максим (Меер Лейбович)
Мать: Лунц Эмма Альбертовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
5 rue Chateauneuf, Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Смерть
После 02.09.1942
Oswiecim, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Причина смерти: Холокост