Португалова (Лунц) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Португалова (Лунц) Екатерина Максимовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.04.1900

Дата смерти

После 02.09.1942

Пол

Женский

Отец

Мать

1879 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1900

Отец: Лунц Максим (Меер Лейбович)

Мать: Лунц Эмма Альбертовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
5 rue Chateauneuf, Nice, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Смерть
После 02.09.1942
Oswiecim, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland
Причина смерти: Холокост
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