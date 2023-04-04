Лунц Максим (Меер Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лунц Шая Лейб
Мать: Гита Мере
Рождение ребёнка
28.04.1900
Дочь: Португалова Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Лунц Эмма Альбертовна
Рождение ребёнка
19.09.1901
Мать ребёнка: Лунц Эмма Альбертовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунц Эмма Альбертовна
Смерть
Неизвестно