Лунц Максим (Меер Лейбович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунц Максим (Меер Лейбович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лунц Шая Лейб

Мать: Гита Мере

Рождение ребёнка
28.04.1900

Дочь: Португалова Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Лунц Эмма Альбертовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.09.1901

Сын: Лунц Альберт Максимович

Мать ребёнка: Лунц Эмма Альбертовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунц Эмма Альбертовна

Смерть
Неизвестно
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