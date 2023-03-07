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Соловейчик Михаил Альбертович

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

18.03.1870

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1870

Отец: Соловейчик Альберт Лазарь

Мать: Соловейчик Екатерина Сергеевна

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Соловейчик Алиса Яковлевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Соловейчик Алиса Яковлевна

Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Соловейчик / Soloveytchik Георгий Georg

Мать ребёнка: Соловейчик Алиса Яковлевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловейчик Алиса Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
банкир
Смерть
1916
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