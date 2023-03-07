Соловейчик Михаил Альбертович
Место рождения
Дата рождения18.03.1870
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1870
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Соловейчик Алиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Соловейчик Алиса Яковлевна
Рождение ребёнка
03.01.1902
Сын: Соловейчик / Soloveytchik Георгий Georg
Мать ребёнка: Соловейчик Алиса Яковлевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
банкир
Смерть
1916