Соловейчик (Глазер) Алиса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1879
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Альбертович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Альбертович
Рождение ребёнка
03.01.1902
Сын: Соловейчик / Soloveytchik Георгий Georg
Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Альбертович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Великобритания