Соловейчик (Глазер) Алиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловейчик (Глазер) Алиса Яковлевна

Место рождения

Каунас, Литовская ССР

Дата рождения

14.02.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Каунас, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Альбертович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Альбертович

Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Соловейчик / Soloveytchik Георгий Georg

Отец ребёнка: Соловейчик Михаил Альбертович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловейчик Михаил Альбертович

Смерть
Неизвестно
Великобритания
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