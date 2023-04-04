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Родда Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банк НН Маневовна

Отец ребёнка: Ман (Манко Гелалович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ман (Манко Гелалович)

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Соловейчик (Соловейчик) Хана

Отец ребёнка: Ман (Манко Гелалович)

Рождение ребёнка
1820

Сын: Розен Василий (Израиль)

Отец ребёнка: Ман (Манко Гелалович)

Смерть
До 1841

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