Родда Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банк НН Маневовна
Отец ребёнка: Ман (Манко Гелалович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Соловейчик (Соловейчик) Хана
Отец ребёнка: Ман (Манко Гелалович)
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ман (Манко Гелалович)
Смерть
До 1841