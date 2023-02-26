Пахомий Титов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.05.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Тит Матвеев
Мать: Анна Андреева
Жена: Анна (Тимофеева)
Сын: филипп Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Дочь: Матрона Пахомова
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Дочь: Осипенкова Дария Пахомова
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Дочь: Пелагея Пахомова
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Сын: Илья Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Дочь: Домника Пахомова
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Сын: Георгий Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Сын: Андрей Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Сын: Устин Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Сын: Пётр Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Сын: Иван Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Дочь: Евдокия Пахомова
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Дочь: Мария Пахомова
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Сын: Прокопий Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Дочь: Ефросиния Пахомова
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)
Сын: Тарасий Пахомов
Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)