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Пахомий Титов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.05.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1849

Отец: Тит Матвеев

Мать: Анна Андреева

Бракосочетание
18.01.1874

Жена: Анна (Тимофеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1874

Сын: филипп Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
08.11.1876

Дочь: Матрона Пахомова

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
16.03.1879

Дочь: Осипенкова Дария Пахомова

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
24.04.1881

Дочь: Пелагея Пахомова

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Илья Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
02.01.1885

Дочь: Домника Пахомова

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
02.01.1885

Сын: Георгий Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
29.11.1885

Сын: Андрей Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
30.05.1887

Сын: Устин Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
22.09.1891

Сын: Пётр Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Иван Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
28.02.1894

Дочь: Евдокия Пахомова

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мария Пахомова

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Прокопий Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
04.07.1897

Дочь: Ефросиния Пахомова

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Рождение ребёнка
21.02.1900

Сын: Тарасий Пахомов

Мать ребёнка: Анна (Тимофеева)

Смерть
Неизвестно

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