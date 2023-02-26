Домника Пахомова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.01.1885
Дата смерти04.01.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1885
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.01.1885
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище