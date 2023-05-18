Анна (Тимофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Тимофеева)

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

20.08.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Харитон Иванов

Мать: Евдокия Галактионова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1874

Муж: Пахомий Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1874

Сын: филипп Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1876

Дочь: Матрона Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1879

Дочь: Осипенкова Дария Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1881

Дочь: Пелагея Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Илья Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1885

Дочь: Домника Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1885

Сын: Георгий Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1885

Сын: Андрей Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.05.1887

Сын: Устин Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1891

Сын: Пётр Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Иван Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1894

Дочь: Евдокия Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мария Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Прокопий Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1897

Дочь: Ефросиния Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1900

Сын: Тарасий Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Титов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.08.1901
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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