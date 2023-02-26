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Иван Пахомов

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Пахомий Титов

Мать: Анна (Тимофеева)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1912

Жена: Агафия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1913

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Агафия Павлова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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