Иван Пахомов
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1912
Жена: Агафия Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1913
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Агафия Павлова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно