город Демидов, город Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Демидов

Демидовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Города
9ПОРЕЧЬЕ. Уездный.При ррч. Касиле и Гобзе.6227584121702128Церквей православных 6. Уездное и приходское училища. Ярмарок 2. Еженедельный базар. Пристань. Почтовая станция. Фабрик красильных 2. Заводов 14: салотопенный 1, кожев Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Демидовский район
10376Демидовгород55°16'00"31°31'00"N-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Демидовский муниципальный район, Демидовское городское поселение
66611101001г Демидовгород
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