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Агафия Павлова

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1890

Отец: Павел Семёнов

Мать: Вера Стефанова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1912

Муж: Иван Пахомов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1913

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Пахомов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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