Агафия Павлова
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1890
Отец: Павел Семёнов
Мать: Вера Стефанова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.05.1912
Муж: Иван Пахомов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1913
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Пахомов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно