Андрей Пахомов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.11.1885
Дата смерти29.08.1886
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1885
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.08.1886
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище