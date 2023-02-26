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Андрей Пахомов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.11.1885

Дата смерти

29.08.1886

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1885

Отец: Пахомий Титов

Мать: Анна (Тимофеева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.08.1886
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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