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Пелагея Пахомова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.04.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1881

Отец: Пахомий Титов

Мать: Анна (Тимофеева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Ульян Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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