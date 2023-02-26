Пелагея Пахомова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.04.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1881
Отец: Пахомий Титов
Мать: Анна (Тимофеева)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900
Муж: Ульян Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно