Ульян Петров
Место рожденияд.Пронино Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881
Отец: Пётр Иванов
Мать: Устиния Михайлова
д.Пронино Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900
Жена: Пелагея Пахомова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно