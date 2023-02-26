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Ульян Петров

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Место рождения

д.Пронино Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881

Отец: Пётр Иванов

Мать: Устиния Михайлова

д.Пронино Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Пелагея Пахомова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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