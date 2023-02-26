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Устиния Михайлова

Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.09.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1840

Отец: Михаил (Григорьев)

Мать: Марфа Андреева

Бракосочетание
15.01.1861

Муж: Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1872

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
09.05.1879

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Ульян Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Макарий Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Смерть
Неизвестно

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