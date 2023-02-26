Устиния Михайлова
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.09.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1840
Отец: Михаил (Григорьев)
Мать: Марфа Андреева
Бракосочетание
15.01.1861
Муж: Пётр Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1872
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1879
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
20.06.1881
Сын: Ульян Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Макарий Петров
Отец ребёнка: Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно