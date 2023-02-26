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Никанор Михайлов

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Место рождения

д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Михаил (Григорьев)

Мать: Марфа Андреева

д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1843

Жена: Марфа Макарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1852

Сын: Егор (Георгий Никифоров)

Мать ребёнка: Марфа Макарова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1854

Сын: Михаил Никаноров

Мать ребёнка: Марфа Макарова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1855

Дочь: Ефимия Никанорова

Мать ребёнка: Марфа Макарова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1857

Дочь: Екатерина ст

Мать ребёнка: Марфа Макарова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1859

Дочь: Федора Никанорова

Мать ребёнка: Марфа Макарова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Алексей Никаноров

Мать ребёнка: Марфа Макарова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Марк (Никифоров)

Мать ребёнка: Марфа Макарова

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Екатерина мл

Мать ребёнка: Марфа Макарова

Смерть
Неизвестно
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