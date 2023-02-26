Никанор Михайлов
Место рожденияд.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Михаил (Григорьев)
Мать: Марфа Андреева
д.Славянка ( Лесновка ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1843
Жена: Марфа Макарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Марфа Макарова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1854
Сын: Михаил Никаноров
Мать ребёнка: Марфа Макарова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1855
Дочь: Ефимия Никанорова
Мать ребёнка: Марфа Макарова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1857
Дочь: Екатерина ст
Мать ребёнка: Марфа Макарова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1859
Дочь: Федора Никанорова
Мать ребёнка: Марфа Макарова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Алексей Никаноров
Мать ребёнка: Марфа Макарова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Марк (Никифоров)
Мать ребёнка: Марфа Макарова
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Екатерина мл
Мать ребёнка: Марфа Макарова
Смерть
Неизвестно