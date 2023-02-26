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Федора Никанорова

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Место рождения

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1859

Отец: Никанор Михайлов

Мать: Марфа Макарова

д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Григорий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1882

Сын: Макарий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Павлов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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