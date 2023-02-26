Федора Никанорова
Место рожденияд.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1859
Отец: Никанор Михайлов
Мать: Марфа Макарова
д.Лесновка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1879
Муж: Григорий Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1882
Сын: Макарий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно