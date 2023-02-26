Григорий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Павлов

Григорий Павлов

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1857

Отец: Павел Григорьев

Мать: Параскева Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1876

Жена: Гликерия Арсениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1877

Сын: Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Гликерия Арсениева

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1879

Жена: Федора Никанорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1882

Сын: Макарий Григорьев

Мать ребёнка: Федора Никанорова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close