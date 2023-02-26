Григорий Павлов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1857
Отец: Павел Григорьев
Мать: Параскева Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1876
Жена: Гликерия Арсениева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1877
Сын: Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Гликерия Арсениева
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.10.1879
Жена: Федора Никанорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.07.1882
Сын: Макарий Григорьев
Мать ребёнка: Федора Никанорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно