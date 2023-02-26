Павел Григорьев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.11.1809
Дата смерти17.12.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.11.1809
Отец: Григорий Фомин
Мать: София (Григорьева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Платон Павлов
Мать ребёнка: София Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парфен Павлов
Мать ребёнка: София Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1837
Жена: София Петрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: София Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1842
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: София Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1844
Дочь: Матрона Павлова
Мать ребёнка: София Петрова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1848
Жена: Параскева Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1848
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1855
Сын: Прокопий Павлов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1856
отдан в ратники
Рождение ребёнка
11.11.1857
Сын: Григорий Павлов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1860
Сын: Иван мл
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.12.1882
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.