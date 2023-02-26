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Павел Григорьев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.11.1809

Дата смерти

17.12.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1809

Отец: Григорий Фомин

Мать: София (Григорьева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Платон Павлов

Мать ребёнка: София Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Парфен Павлов

Мать ребёнка: София Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1837

Жена: София Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: София Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1842

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: София Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1844

Дочь: Матрона Павлова

Мать ребёнка: София Петрова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1848

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1848

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Прокопий Павлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1856
отдан в ратники
Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Григорий Павлов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1860

Сын: Иван мл

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.12.1882
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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