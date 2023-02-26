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София (Григорьева)

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1771

Дата смерти

18.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Терентий Моисеев

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1800

Муж: Григорий Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1807

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Фомин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1808

Дочь: Устиния Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Фомин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1808

Сын: Ерофей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Фомин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1809

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Фомин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.03.1858
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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