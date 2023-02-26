София (Григорьева)
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1771
Дата смерти18.03.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Терентий Моисеев
Мать: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1800
Муж: Григорий Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1807
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Фомин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1808
Дочь: Устиния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Фомин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1808
Сын: Ерофей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Фомин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1809
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Фомин
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.03.1858
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.