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Григорий Фомин

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1800

Жена: София (Григорьева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1807

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: София (Григорьева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1808

Дочь: Устиния Григорьева

Мать ребёнка: София (Григорьева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1808

Сын: Ерофей Григорьев

Мать ребёнка: София (Григорьева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1809

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: София (Григорьева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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