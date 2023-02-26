Григорий Фомин
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1800
Жена: София (Григорьева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1807
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: София (Григорьева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1808
Дочь: Устиния Григорьева
Мать ребёнка: София (Григорьева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1808
Сын: Ерофей Григорьев
Мать ребёнка: София (Григорьева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1809
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: София (Григорьева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно