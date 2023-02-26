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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: София (Григорьева)
Отец ребёнка: Терентий Моисеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Моисеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Фёдор Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Моисеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Антоний Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Моисеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1799
Дочь: Анна Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Моисеев
Смерть
До 1802