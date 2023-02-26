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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: София (Григорьева)

Отец ребёнка: Терентий Моисеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Моисеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Фёдор Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Моисеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Антоний Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Моисеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1799

Дочь: Анна Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Моисеев

Смерть
До 1802
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