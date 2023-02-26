Терентий Моисеев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: София (Григорьева)
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Терентиева
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Фёдор Терентиев
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795
Сын: Антоний Терентиев
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1799
Дочь: Анна Терентиева
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
24.07.1801
Жена: Параскева Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1803
Дочь: Анна Терентиева
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1805
Сын: Тимофей Терентиев
Мать ребёнка: Параскева Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно