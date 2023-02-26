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Терентий Моисеев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771

Дочь: София (Григорьева)

Мать ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Терентиева

Мать ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Фёдор Терентиев

Мать ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1795

Сын: Антоний Терентиев

Мать ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1799

Дочь: Анна Терентиева

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
24.07.1801

Жена: Параскева Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1803

Дочь: Анна Терентиева

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1805

Сын: Тимофей Терентиев

Мать ребёнка: Параскева Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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