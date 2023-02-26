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Параскева Семёнова

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Место рождения

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1801

Муж: Терентий Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1803

Дочь: Анна Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Моисеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1805

Сын: Тимофей Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Моисеев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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