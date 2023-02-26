Параскева Семёнова
Место рожденияд.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лехонов Бор Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1801
Муж: Терентий Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1803
Дочь: Анна Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Моисеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1805
Сын: Тимофей Терентиев
Отец ребёнка: Терентий Моисеев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно