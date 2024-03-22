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София Петрова

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1814

Дата смерти

19.07.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Пётр Евдокимов

Мать: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Платон Павлов

Отец ребёнка: Павел Григорьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Парфен Павлов

Отец ребёнка: Павел Григорьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1837

Муж: Павел Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Григорьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1842

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1844

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.07.1847
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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