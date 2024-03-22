София Петрова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти19.07.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Пётр Евдокимов
Мать: Мелания Кодратова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Платон Павлов
Отец ребёнка: Павел Григорьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парфен Павлов
Отец ребёнка: Павел Григорьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1837
Муж: Павел Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Григорьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1842
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1844
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.07.1847
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.