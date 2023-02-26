Мелания Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

04.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1808

Муж: Пётр Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814

Дочь: София Петрова

Отец ребёнка: Пётр Евдокимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Ефрем Петров

Отец ребёнка: Пётр Евдокимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1821

Сын: Прохор Петров

Отец ребёнка: Пётр Евдокимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1825

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Евдокимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сафроний Петров

Отец ребёнка: Пётр Евдокимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1831

Сын: Никифор Петров

Отец ребёнка: Пётр Евдокимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
04.07.1848
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от холеры
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