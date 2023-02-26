Мелания Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти04.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1808
Муж: Пётр Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1814
Дочь: София Петрова
Отец ребёнка: Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Ефрем Петров
Отец ребёнка: Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
29.07.1821
Сын: Прохор Петров
Отец ребёнка: Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
07.11.1825
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сафроний Петров
Отец ребёнка: Пётр Евдокимов
Рождение ребёнка
07.03.1831
Сын: Никифор Петров
Отец ребёнка: Пётр Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
04.07.1848
Причина смерти: от холеры