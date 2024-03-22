Прохор Петров
Место рождения
Дата рождения29.07.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1821
Отец: Пётр Евдокимов
Мать: Мелания Кодратова
Рождение ребёнка
22.11.1844
Дочь: Екатерина Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
25.09.1846
Сын: Иоанн Прохоров
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
01.05.1849
Дочь: Мавра Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
29.10.1850
Сын: Авраам Прохоров
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскева Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
12.08.1854
Дочь: Васса Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
30.09.1857
Дочь: Пелагея (Петрова)
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
30.07.1860
Сын: Матвей Прохоров
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Егорова
Смерть
Неизвестно