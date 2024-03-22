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Прохор Петров

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.07.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1821

Отец: Пётр Евдокимов

Мать: Мелания Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1844

Дочь: Екатерина Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1846

Сын: Иоанн Прохоров

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1849

Дочь: Мавра Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1850

Сын: Авраам Прохоров

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскева Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Рождение ребёнка
12.08.1854

Дочь: Васса Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1857

Дочь: Пелагея (Петрова)

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1860

Сын: Матвей Прохоров

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Егорова

Смерть
Неизвестно
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