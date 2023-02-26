Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1844
Дочь: Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Петров
Рождение ребёнка
25.09.1846
Сын: Иоанн Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Петров
Рождение ребёнка
01.05.1849
Дочь: Мавра Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Петров
Рождение ребёнка
29.10.1850
Сын: Авраам Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Петров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскева Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Петров
Рождение ребёнка
12.08.1854
Дочь: Васса Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Петров
Рождение ребёнка
30.09.1857
Дочь: Пелагея (Петрова)
Отец ребёнка: Прохор Петров
Рождение ребёнка
30.07.1860
Сын: Матвей Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Петров
Смерть
Неизвестно