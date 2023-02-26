Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1844

Дочь: Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1846

Сын: Иоанн Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1849

Дочь: Мавра Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1850

Сын: Авраам Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскева Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Петров

Рождение ребёнка
12.08.1854

Дочь: Васса Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1857

Дочь: Пелагея (Петрова)

Отец ребёнка: Прохор Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1860

Сын: Матвей Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Петров

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Петров

Смерть
Неизвестно
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