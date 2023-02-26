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Пелагея (Петрова)

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.09.1857

Дата смерти

30.03.1911

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

До 1825 г.р.

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1857

Отец: Прохор Петров

Мать: Евдокия Егорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Илья Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1877

Сын: Марк Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1878

Дочь: Варвара Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1881

Дочь: Наталия Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1885

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.08.1887

Дочь: Васса Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1890

Дочь: Феврония Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1893

Сын: Павел Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.05.1895

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1898

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Илья Петров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.03.1911
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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