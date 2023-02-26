Пелагея (Петрова)
Место рождения
Дата рождения30.09.1857
Дата смерти30.03.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1857
Отец: Прохор Петров
Мать: Евдокия Егорова
Бракосочетание
25.01.1876
Муж: Илья Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1877
Сын: Марк Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
04.12.1878
Дочь: Варвара Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
25.08.1881
Дочь: Наталия Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
05.01.1885
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: Васса Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
27.06.1890
Дочь: Феврония Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
14.01.1893
Сын: Павел Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
25.05.1895
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Рождение ребёнка
22.01.1898
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Илья Петров
Смерть
30.03.1911