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Наталия Ильина

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1881

Отец: Илья Петров

Мать: Пелагея (Петрова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Исидор Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1902

Дочь: Евдокия Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1908

Дочь: Анна Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Стефан Исидоров

Отец ребёнка: Исидор Никифоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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