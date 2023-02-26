Наталия Ильина
Место рождения
Дата рождения25.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1881
Отец: Илья Петров
Мать: Пелагея (Петрова)
Бракосочетание
31.01.1901
Муж: Исидор Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1902
Дочь: Евдокия Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Никифоров
Рождение ребёнка
28.01.1908
Дочь: Анна Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Никифоров
Рождение ребёнка
26.11.1910
Сын: Стефан Исидоров
Отец ребёнка: Исидор Никифоров
Смерть
Неизвестно