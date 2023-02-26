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Исидор Никифоров

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Место рождения

д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1882

Отец: Никифор Иванов

Мать: Марфа (Мария) Прохорова

д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1901

Жена: Наталия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1902

Дочь: Евдокия Исидорова

Мать ребёнка: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.01.1908

Дочь: Анна Исидорова

Мать ребёнка: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.11.1910

Сын: Стефан Исидоров

Мать ребёнка: Наталия Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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