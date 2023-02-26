Исидор Никифоров
Место рожденияд.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1882
Отец: Никифор Иванов
Мать: Марфа (Мария) Прохорова
д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1901
Жена: Наталия Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.08.1902
Дочь: Евдокия Исидорова
Мать ребёнка: Наталия Ильина
Рождение ребёнка
28.01.1908
Дочь: Анна Исидорова
Мать ребёнка: Наталия Ильина
Рождение ребёнка
26.11.1910
Сын: Стефан Исидоров
Мать ребёнка: Наталия Ильина
Смерть
Неизвестно