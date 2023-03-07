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Никифор Иванов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.06.1840

Дата смерти

23.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1840

Отец: Иван Афанасьев

Мать: Соломония Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.08.1858

Жена: Марфа (Мария) Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1864

Дочь: Васса Никифорова

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Панасенков Иван Никифоров

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Денис Никифоров

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1872

Сын: Сергей Никифоров

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1875

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: Ольга Никифорова

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1882

Сын: Исидор Никифоров

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова

д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.11.1892
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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