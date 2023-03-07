Никифор Иванов
Место рождения
Дата рождения01.06.1840
Дата смерти23.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1840
Отец: Иван Афанасьев
Мать: Соломония Иванова
Бракосочетание
31.08.1858
Жена: Марфа (Мария) Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1864
Дочь: Васса Никифорова
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Панасенков Иван Никифоров
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
01.10.1871
Сын: Денис Никифоров
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
23.09.1872
Сын: Сергей Никифоров
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
10.05.1875
Сын: Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: Ольга Никифорова
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова
Рождение ребёнка
11.05.1882
Сын: Исидор Никифоров
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Прохорова
д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.11.1892
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище