Евдокия Никифорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Никифор Иванов
Мать: Марфа (Мария) Прохорова
Бракосочетание
23.01.1883
Муж: Семён Борисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1886
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1888
Сын: Иоанн Семёнов
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1890
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.02.1892
Сын: Антоний Семёнов
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1896
Сын: Герасим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1897
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1899
Сын: Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1902
Дочь: Александра Семёнова
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Михаил Симеонов
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Никита Семёнов
Отец ребёнка: Семён Борисов
Рождение ребёнка
12.08.1911
Сын: Александр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Борисов
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно