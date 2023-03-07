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Евдокия Никифорова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Никифор Иванов

Мать: Марфа (Мария) Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Семён Борисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1886

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1888

Сын: Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1890

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.02.1892

Сын: Антоний Семёнов

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Герасим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1897

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1899

Сын: Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1902

Дочь: Александра Семёнова

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Михаил Симеонов

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Никита Семёнов

Отец ребёнка: Семён Борисов

Рождение ребёнка
12.08.1911

Сын: Александр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Борисов

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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