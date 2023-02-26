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Мария Семёнова

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.07.1890

Дата смерти

11.10.1909

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

До 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1890

Отец: Семён Борисов

Мать: Евдокия Никифорова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.10.1909
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от катара желудка
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