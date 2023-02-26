Мария Семёнова
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.07.1890
Дата смерти11.10.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1890
Отец: Семён Борисов
Мать: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.10.1909
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от катара желудка