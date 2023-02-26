Семён Борисов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1883
Жена: Евдокия Никифорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1886
Дочь: Анастасия Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1888
Сын: Иоанн Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1890
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.02.1892
Сын: Антоний Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1896
Сын: Герасим Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1897
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1899
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1902
Дочь: Александра Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Михаил Симеонов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Сын: Никита Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
12.08.1911
Сын: Александр Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно