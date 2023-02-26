Иоанн Семёнов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.02.1888
Дата смерти11.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888
Отец: Семён Борисов
Мать: Евдокия Никифорова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.05.1893
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы