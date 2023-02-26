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Иоанн Семёнов

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.02.1888

Дата смерти

11.05.1893

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

До 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1888

Отец: Семён Борисов

Мать: Евдокия Никифорова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.05.1893
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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