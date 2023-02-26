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Марфа (Мария) Прохорова

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.07.1842

Дата смерти

12.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1842

Отец: Прохор Иванов

Мать: Агафия Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.08.1858

Муж: Никифор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1864

Дочь: Васса Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Панасенков Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1871

Сын: Денис Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1872

Сын: Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1875

Сын: Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: Ольга Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Иванов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1882

Сын: Исидор Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Иванов

д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.10.1912
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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