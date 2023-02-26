Марфа (Мария) Прохорова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.07.1842
Дата смерти12.10.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1842
Отец: Прохор Иванов
Мать: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.08.1858
Муж: Никифор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1864
Дочь: Васса Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Панасенков Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1871
Сын: Денис Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1872
Сын: Сергей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
10.05.1875
Сын: Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: Ольга Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Иванов
Рождение ребёнка
11.05.1882
Сын: Исидор Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Иванов
д.Понасенки ( Максимово ) Дубровского уезда Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.10.1912
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище