Агафия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Максимова

Агафия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1820

Сын: Максим Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1823

Сын: Михаил Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ульян Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1832

Сын: Анисим Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1837

Сын: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Иван Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1842

Дочь: Марфа (Мария) Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Иванов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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