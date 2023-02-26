Агафия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1820
Сын: Максим Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1823
Сын: Михаил Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ульян Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1832
Сын: Анисим Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1837
Сын: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Иван Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1842
Дочь: Марфа (Мария) Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Иванов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно