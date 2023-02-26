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Иван Прохоров

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: Прохор Иванов

Мать: Агафия Максимова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1857

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агафия Иосифова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1859

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Агафия Иосифова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1860

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Агафия Иосифова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Иосифова

Смерть
Неизвестно
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