Иван Прохоров
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839
Отец: Прохор Иванов
Мать: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1857
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агафия Иосифова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1859
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Агафия Иосифова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1860
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Агафия Иосифова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Иосифова
Смерть
Неизвестно