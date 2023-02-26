Агафия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1857
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Прохоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1859
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Прохоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1860
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Прохоров
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Прохоров
Смерть
Неизвестно