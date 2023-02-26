Агафия Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1857

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Прохоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1859

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Прохоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1860

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Прохоров

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Прохоров

Смерть
Неизвестно
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