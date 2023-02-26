Прохор Иванов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Иван Лукин
Мать: Анисия Григорьева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1820
Сын: Максим Прохоров
Мать ребёнка: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1823
Сын: Михаил Прохоров
Мать ребёнка: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ульян Прохоров
Мать ребёнка: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1832
Сын: Анисим Прохоров
Мать ребёнка: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1837
Сын: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Мать ребёнка: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Иван Прохоров
Мать ребёнка: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1842
Дочь: Марфа (Мария) Прохорова
Мать ребёнка: Агафия Максимова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно