Анисия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1798 г.р.
До 1800 г.р.
До 1800 г.р.
До 1800 г.р.
До 1802 г.р.
1805 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1798

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Прохор Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Герасим Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1806

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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