Анисия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1798
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Прохор Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Герасим Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1806
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно