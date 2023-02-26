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Григорий Иванов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иван Лукин

Мать: Анисия Григорьева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1831

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Дометий Григорьев

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1840

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1842

Сын: Никанор Григорьев

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1844

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1846

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1848

Дочь: Гликерия Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина (Григорьева)

Смерть
1857
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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