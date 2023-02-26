Григорий Иванов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Иван Лукин
Мать: Анисия Григорьева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1831
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1839
Сын: Дометий Григорьев
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1840
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1842
Сын: Никанор Григорьев
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.01.1844
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1846
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1848
Дочь: Гликерия Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина (Григорьева)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина (Григорьева)
Смерть
1857
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.