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Герасим Иванов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Иван Лукин

Мать: Анисия Григорьева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1819

Дочь: Ефросиния Герасимова

Мать ребёнка: Феодосия Григорьева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1831
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Григорьева

Смерть
Неизвестно
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