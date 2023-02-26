Герасим Иванов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Иван Лукин
Мать: Анисия Григорьева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1819
Дочь: Ефросиния Герасимова
Мать ребёнка: Феодосия Григорьева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
До 1831
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Григорьева
Смерть
Неизвестно