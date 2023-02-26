Алексей Иванов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: Иван Лукин
Мать: Анисия Григорьева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1819
Сын: Фёдор Алексеев
Мать ребёнка: Татьяна Самойлова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Самойлова
Смерть
Неизвестно