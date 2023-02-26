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Алексей Иванов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

До 1787 г.р.

Жена

До 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: Иван Лукин

Мать: Анисия Григорьева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1819

Сын: Фёдор Алексеев

Мать ребёнка: Татьяна Самойлова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Самойлова

Смерть
Неизвестно
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